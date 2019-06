Modifiche al traffico per la pista ciclabile fino alla fine di luglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TRAFFICOASCOLI Modifiche alla viabilità veicolare e pedonale ancora fino al prossimo 31 luglio, per i lavori nella zona interessata della nuova pista ciclabile, in particolare per la verniciatura del percorso riservato alle bici. Ora, infatti, c'è una proroga dell'ordinanza specifica che va a regolamentare la viabilità nei tratti stradali di viale della Repubblica, via Firenze, via Cola D'Amatrice e piazzale Pino Daniele proprio per l'esecuzione dei lavori relativi alla verniciatura della costruenda pista e per la posa della relativa...