Mini rivoluzione della sosta in cinque quartieri della città

GLI STALLI

ASCOLI Arriva una mini-rivoluzione della sosta in cinque diverse zone della città, tra cui ovviamente il centro storico, con l'obiettivo di individuare un maggiore utilizzo di posti gratuiti con disco orario durante il giorno da destinare, poi, nella fascia serale e nei giorni festivi. Quando comunque gli utenti hanno a disposizione anche gli stalli blu per sostare gratuitamente. Una rimodulazione di posteggi e orari di utilizzo che arriva dal Comando dei vigili urbani a seguito di numerose segnalazioni di cittadine partendo proprio dall'esigenza di istituire un adeguato numero di stalli per la sosta a tempo in alcune vie della città nonché di razionalizzare la regolamentazione degli stalli esistenti, modificandone le relative fasce orarie in modo tale di garantire, al tempo stesso, in orario mattutino e pomeridiano una maggior offerta di sosta per coloro che abbiano la necessità di recarsi presso le attività commerciali o per svolgere servizi presso uffici pubblici e privati per un tempo limitato e, in orario serale e notturno, le esigenze di sosta dei residenti. Così come già avvenuto nei mesi scorsi per alcuni posti in corso Trieste, in via XX Settembre e in via Angelini e, più di recente, a San Pietro in castello.

Le modifiche in centro

Tra le modifiche attivate dal Comando della polizia municipale per i posti a disco orario, c'è quella in via Cino e Lillo del Duca, di fronte ai civici 13 e 15, dove la sosta regolamentata a tempo con esposizione di disco orario (massimo 60 minuti) sarà possibile nella fascia oraria dalle 9 alle 20 dei giorni feriali. Al di fuori di tale orario e nei giorni festivi, i posti saranno riservati ai veicoli muniti di autorizzazione per la sosta in Ztl 1, 2 e 3. Stessa cosa in via Clementi, al civico 1, dove nei giorni feriali sarà prevista ugualmente sosta regolamentata a tempo con esposizione di disco orario (massimo 60 minuti) nella fascia oraria 9-20, mentre al di fuori dell'orario indicato e nei giorni festivi potranno sostarvi i veicoli muniti di autorizzazione per la sosta in Ztl 1, 2, e 3. In corso Mazzini, tra i civici 97-95, lato nord (all'intersezione con la Piazza S. Agostino), viene revocata la sosta libera con disco orario, istituendo nel tratto in questione spazi di sosta riservatiai veicoli muniti di autorizzazione per la Ztl 1, 2 e 3.

Gli altri quartieri

Nella zona di Campo Parignano, invece, le modifiche disposte con l'ordinanza comunale riguardano viale Marcello Federici nel tratto dal civico 83 fino all'intersezione con viale S.Vellei , con una sosta così regolamentata: nei giorni feriali, sosta libera regolamentata a tempo con esposizione di disco orario (massimo 60 minuti) nella fascia oraria 9-18 e, al di fuori di tale orario e nei giorni festivi, i posti saranno riservati ai veicoli muniti di autorizzazione per la sosta in Ztl 4, ovvero ai residenti nel quartiere. Infine, altra modifica, quella che riguarda i posti già esistenti destinati a carico e scarico di cose nel quartiere di San Filippo e Giacomo, nell'omonima via al civico 36, con possibile sosta a tempo (con esposizione di disco orario massimo per 30 minuti) nella fascia oraria dalle 7 alle 10 dei giorni feriali, mentreal di fuori dell'orario indicato e nei giorni festivi l'area sarà destinata a parcheggio libero per tutti.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

