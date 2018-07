Mini discariche in centro pugno di ferro sui furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I RIFIUTIASCOLI La strategia turistica passa anche attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti e i controlli a tappeto. Ed è su questo che ora l'Arengo, in sintonia con Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, punta anche per offrire ai visitatori della città un'immagine perfettamente in linea con le bellezze architettoniche, cercando di cancellare tempestivamente, nei due mesi più caldi dell'estate, quelle piccole discariche abusive che ancora, purtroppo, affiorano in qualche via del centro storico. Controlli a tappeto, dunque, per...