Minacce all'ex fidanzata di 19 anni: arresti domiciliari per uno stalker

ASCOLI Non si rassegnava al fatto che la loro relazione fosse terminata e aveva cercato in tutti i modi di convincere la ragazza a tornare insieme a lui. Ma con il passare del tempo, quello che un primo momentio poteva sembrare un tentativo di riconquistare la donna, con il passare del tempo ha assunto i toni di una vera e propria persecuzione. Tanto che, per il giovane sono scattate la manette ai polsi. A finire nei guai è stato un ventiduenne di Castel di Lama arrestato dai carabinieri del comando di Ascoli mentre si trovava in vacanza a Rimini.

Le minacce

Nei suoi confronti la Procura di Ascoli ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un provvedimento di custodia cautelare per il giovane che si sarebbe reso protagonista negli ultimi tempi di comportamenti persecutori, di minacce e di violenza nei confronti della ragazza. È stata proprio la diciannovenne che, giunta al limite della sopportazione, si era recata dai carabinieri raccontando quello che le stava succedendo. Agli investigatori, la giovane ha raccontato di non riuscire più ad andare avanti e che il reiterato comportamento del suo ex fatto di continue vessazioni gli stava procurando un grave stato d'ansia tanto da condizionarla nella quotidianità non riuscendo più a vivere normalmente.

La denuncia

E così, a seguito della denuncia presentata dalla ragazza è scattata l'indagine portata avanti dal nucleo investigativo del Repaerto operativo insieme con la sezione di polizia giudiziaria dei militari dell'Arma che ha potuto contare su un team particolarmente esperto nell'ambito dei reati sulla violenza di genere. L'attenta e minuziosa attività d'indagine ha dato la possibilità al gip di emettere il provvedimento di custodia cautelare nel confronti del giovane. Il ventiduenne stava trascorrendo un periodo di ferie a Rimini ed è qui che i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Subito dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato posto ai domiciliari.

