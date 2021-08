Mille biglietti venduti in circa 48 ore. È forse l'exploit mai registrato sinora per un concerto allestito in città, pari a quelli storici di Ligabue, in teatro 10 anni fa, o di Sting, quattro stagioni fa in piazza del Popolo. Il Memorial Alessandro Troiani, la manifestazione che da 22 anni cerca di investire sulla ricerca a favore delle malattie oncologiche del sangue, aiutando la sezione ascolana dell'Ail e il reparto di ematologia dell'ospedale ascolano, con lo show previsto la sera del prossimo 29 agosto ha frantumato ogni risultato precedente. Prenotazioni giunte da tutta Italia non soltanto dunque turisti in vacanza nelle Marche o nelle regioni limitrofe nel centro della Penisola. Tutto questo, grazie ad una corposa e attiva promozione nazionale effettuata anche sui social network e alla presenza di star amatissime del pop italico, come Alessandra Amoroso e di Emma Marrone, che in questa occasione potranno, per la gioia dei loro fans, cimentarsi dal vivo anche in duetto. Ma è indubbio che a smuovere le coscienze sia stato principalmente lo scopo benefico che anima l'operazione, nata proprio per volontà dello sfortunato commerciante ascolano che al tempo non riuscì a sconfiggere la malattia. E' bene ricordare che Alessandro Troiani è e rimane lo spirito guida della manifestazione. Una kermesse che, tra i principali scopi che vanta, intende mettere in rilievo sempre i grandi progressi che il mondo scientifico ha compiuto in merito alle leucemie. Per questo motivo, l'amatissima e giovane attrice Alice Pagani, anche lei ascolana e idolo dei giovani di tutto il mondo soprattutto dopo aver interpretato la serie Nettflix Baby ed essere stata testimonial della campagna di Emporio Armani, cercherà con il proprio temperamento di entrare nel difficile e delicato clima della serata interpretando il personaggio di una giovane scampata alla malattia grazie alle cure. Un monologo che si preannuncia molto emozionante . Un grande show diretto artisticamente da Dario Dardust Faini e che vedrà anche la partecipazione del bassista Saturnino Celani.

