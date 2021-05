«Mi piaceva la scuola e che scherzi ai prof»

Francesco Viscione ha trascorso infanzia e adolescenza in periferia, nella prima campagna del quartiere di Borgo Solestà. In una grande casa, con una grande famiglia: «Eravamo in tanti - spiega Francesco - perché c'erano i miei nonni, i miei genitori, io e mio fratello, la sorella di mio nonno e mio zio, fratello di mia mamma. Ho dei bellissimi ricordi di questa grande realtà patriarcale, con mio nonno, Alberto Angelini, che era il punto di riferimento». Della famiglia è anche l'antico oleificio dove Francesco e suo fratello Alessandro hanno trascorso molto tempo, prima come bimbi curiosi, poi come valido aiuto. «Mio papà Cesare è di Avellino - specifica Francesco - mentre mia mamma Annamaria era ascolana doc. La mia famiglia da parte materna è originaria del quartiere di Campo Parignano. Lì ci sono le nostre radici, mia mamma ha sfilato come dama del corteo storico della Quintana per Porta Tufilla nei primi anni 70».

Gli scout

Il giovane Francesco abita un po' lontano dal centro, frequenta il quartiere non appena riesce ad avere un passaggio dai famigliari, che volentieri lo accompagnano in parrocchia a San Giacomo della Marca, dove c'è il gruppo scout che ha frequentato per diversi anni: «È stata un'esperienza che mi è servita molto. Tanti campeggi, impegno nel volontariato, stare insieme con gli amici dandosi appuntamento al campetto per qualche partitella a calcio. E c'erano anche i pomeriggi in discoteca». Le uscite non sono state assidue durante i primi anni: «L'indipendenza è arrivata con il motorino prima, con la macchina poi. E intanto mi facevo portare in centro per le passeggiate con gli amici del liceo, le vasche tra piazza del Popolo e via Trieste. Un punto di ritrovo era piazza Roma - ricorda bene Francesco - che aveva una cabina telefonica. Puntualmente, a una certa ora, usavo il gettone o le duecento lire per chiamare a casa e accordarmi sull'orario in cui farmi venire a riprendere dai miei».

Scuola e politica

La puntualità non è stata mai un punto forte del giovane Viscione: «A scuola non ero tanto ligio e al mattino facevo spesso ritardo. Le materie che mi piacevano di più - prosegue Francesco - erano fisica, matematica, geografia astronomica, storia e latino. Andare a scuola mi piaceva, sia per quello che studiavo, sia perché era un bel momento di aggregazione. Ci andavo volentieri. Poi capitava che in classe facessimo un po' di scherzi. Quello classico era mettere in bilico la cattedra sulla pedana: quando il professore appoggiava sopra borsa, libri e registro, crollava tutto. Ma alle elementari - confessa - eravamo molto più creativi e indisciplinati: abbiamo combinato di peggio». Il giovane Francesco è un ragazzo un po' timido: «In effetti, quando mi trovavo insieme al gruppo era meno evidente. Impegnarmi in politica mi ha aiutato a superare la timidezza. Reputo di essere stato un motivatore - riflette Francesco pensando agli episodi di gioventù - quello che stimolava gli altri per raggiungere l'obiettivo. Memorabile è stata la mia prima presentazione di fronte a una platea in una frazione di campagna. La timidezza mi ha frenato ed è stato il mio peggior intervento, però me la ricordo benissimo». Fin da piccolo Francesco ha respirato l'aria del comizio, della campagna elettorale: «Mio nonno Alberto è stato consigliere e assessore comunale dal 1946 fino agli anni Settanta. Ha iniziato con la prima giunta del Dopoguerra. Poi lo ha seguito mio zio. Ricordo le sue campagne elettorali, negli anni 80, molto partecipate e intense. Non c'erano i telefonini, si andava di casa in casa con i santini. Scorrazzavo in giro per la città con la bicicletta o il motorino ad appendere i manifesti. Si ritornava a casa a notte fonda».

La nostalgia

Il ragazzo di un tempo, cresciuto con la passione viscerale per lo sci e le immersioni subacquee, oggi pensa con nostalgia ai momenti trascorsi in campagna: «Mi basta mangiare una ciliegia e il sapore mi riporta a quando organizzavamo fantastiche merende, delle feste spensierate in campagna, con l'occasione di raccogliere frutta. Poi, magari, era solo una bella scusa per stare insieme».

