Mezzina, sbloccati i lavori dopo un calvario di 7 anni

L'INFRASTRUTTURA

ASCOLI Dopo oltre sei anni, dall'inizio di una procedura contrassegnata da complicazioni e contenziosi, ora si inizia a vedere con maggiore concretezza il traguardo per il completamento della strada Mezzina. Un'opera attesa a lungo, sicuramente troppo, che ora con la Provincia di Ascoli che è riuscita a sbrogliare un'intricata matassa tra primo appalto, ricorsi e contenziosi, accordo con le prime imprese aggiudicatarie e nuova convenzione con la Regione e contratto con la nuova impresa arriva alla fase vera e propria dei lavori conclusivi del terzo lotto, con completamento previsto entro due anni.

L'accelerazione

Il tutto si è, finalmente, sbloccato perché gli uffici provinciali in attesa dell'arrivo dei fondi regionali previsti hanno disposto l'erogazione dell'anticipo del 25%, pari a circa 1,5 milioni di euro Iva inclusa, all'impresa Costram che ora può rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare sul tratto della Mezzina che va dal km.6+0,10 fino alla fornace di Offida. Un intervento che costerà, complessivamente, 6 milioni di euro (per la precisione 6.028.320,34 euro). Dopo vicissitudini che partono da lontano, ovvero dal 2012 con l'ok al progetto e poi l'aggiudicazione nel 2013 ad un raggruppamento di imprese, si arriva finalmente allo sblocco del nuovo cantiere, consegnato dopo il ricorso al Tar del 2017 alla ditta Costram, per completare la riqualificazione della Mezzina, arteria stradale strategica per la viabilità di attraversamento dell'entroterra piceno.

Semaforo verde

Per poter avere il via libera, infatti, l'impresa neo-aggiudicataria (con contratto siglato nello scorso mese di agosto) aveva chiesto come da accordo l'anticipazione del 25% dell'importo per l'intervento, pari a circa 1,5 milioni di euro. La Provincia, che nel frattempo ha dovuto siglare una nuova convenzione con la Regione Marche poiché nel frattempo erano scaduti i termini per la realizzazione dell'opera, a causa dei contenziosi, ha quindi deciso di sbloccare la somma da concedere all'impresa stessa per poter finalmente avviare l'intervento, in attesa di poter recuperare, come già disposto formalmente, una somma pari al 50% che la Regione anticiperà proprio all'ente provinciale per i lavori sulla Mezzina. Lavori che, come da contratto di appalto, costeranno poco più di sei milioni di euro per complessivi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Per completare l'intervento sono previsti 720 giorni, ovvero circa due anni.

Le piante pericolose

Nel frattempo, l'Amministrazione provinciale ascolana ha anche predisposto alcuni interventi per rimettere in sicurezza alcune strade del territorio piceno con il taglio di piante pericolose per le auto in transito, oltreché secche. In tal senso, si è avviata una serie di interventi per quattro diverse zone stradali della provincia per la tutela della pubblica e privata incolumità e per la percorribilità in sicurezza dei tratti individuati. Altri interventi disposti da Palazzo San Filippo, quelli previsti con carattere di urgenza per la sistemazione e bitumatura di tratti ammalorati della strada provinciale 255 relativa agli agglomerati industriali del Tronto. Anche in questo caso si interverrà per garantire il transito in condizioni di sicurezza.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA