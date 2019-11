Messa in sicurezza delle Torri Merli: ripartono i lavori

I LAVORI

ASCOLI Si torna a lavorare per completare la messa in sicurezza delle storiche torri Merli, danneggiate dal terremoto . E' già entrata in vigore da ieri l'ordinanza per la riapertura del cantiere che si protrarrà, per il completamento dei lavori, almeno fino al 31 dicembre 2020. Ovvero oltre un anno. Questo, inevitabilmente, ha costretto l'Amministrazione comunale a predisporre un'apposita ordinanza per regolamentare la viabilità e la sosta nella zona, con restringimenti e modifiche per consentire, comunque, il transito delle auto e dei pedoni. Tutto questo considerando che le due storiche torri si affacciano su una via molto transitata, anche per la presenza di due scuole (l'elementare di Sant'Agostino e nelle vicinanze anche l'istituto Umberto I) e di altre attività nella zona. L'ordinanza diramata dall'Arengo che si divide in due tranche: una prima fase di provvedimenti per traffico e sosta riguarderà il periodo da ieri fino al prossimo 20 dicembre e una seconda fase, più lunga, che interesserà il periodo dal 21 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020 e per il quale, comunque, è previsto solo un parziale restringimento della carreggiata di transito. Per quanto riguarda i provvedimenti fino al prossimo 20 dicembre, viene revocata la sosta in alcuni stalli sul lato ovest in modo da garantire una idonea corsia di marcia e, inoltre, vengono istituiti il parziale restringimento della carreggiata stradale con delimitazione della corsia di marcia per tutto il tratto sito di fronte all'area cantiere, in modo da realizzare un corridoio protetto per tutelare l'incolumità degli alunni ed accompagnatori diretti al plesso scolastico di Sant'Agostino. Inoltre, viene deviato il traffico pedonale sul lato ovest della via all'altezza degli attraversamenti pedonali a nord e sud della zona. Nella seconda fase dei lavori per la presenza di un ponteggio metallico con ingombro anche di parte della sede stradale, si adotterà un parziale restringimento della corsia di marcia.

l. marc.

