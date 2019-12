Messa di Natale rito suggestivo e sempre nuovo

7Anche ad Ascoli, la ricorrenza della Natività è stata celebrata con un rito officiato a mezzanotte. Questa messa non è come tutte le altre, ma suggestiva e ricca di significati. Dopo la tradizionale cena della vigilia, di magro, molte famiglie ascolane si sono recate in chiesa per condividere con la comunità dei credenti il grande evento della discesa di Gesù bambino sulla terra, per la redenzione dell'umanità. Nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, a Porta Romana, i fedeli sono stati accolti dallo sfavillio delle luci, dal chiacchierio sommesso dei fedeli e dal Presepe, ancora privo di Gesù Bambino. A mezzanotte in punto, sulle note di Adeste Fideles, è iniziato il rito religioso, celebrato dal parroco don Beniamino Ricciotti, sempre uguale nelle sue forme ma ogni volta diverso. Al canto del gloria è stato deposto Gesù nella mangiatoia cui ha fatto seguito la lettura di alcuni passi dal Libro del profeta Isaia e dalle Lettere di san Paolo. Poi, dal Vangelo secondo Luca, la nascita di Gesù. «Oggi è nato per noi un Salvatore ha evidenziato don Beniamino - un Salvatore con dei tratti straordinari profetizzati da Isaia». La funzione religiosa è stata animata dal coro del Crocifisso dell'Icona, diretto da Emidio Giuseppetti, che ha eseguito vari canti liturgici e natalizi.

