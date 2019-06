Mercato ambulante in piazza Arringo fino alla fine del 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROROGAASCOLI Il discorso del nuovo Piano dei mercati ambulanti si affronterà ma solamente nel 2020. Dopo la proroga dell'attuale situazione, con il mercato temporaneamente (ma in realtà ormai da qualche anno) in piazza Arringo, in scadenza il prossimo 30 giugno, ora il nuovo sindaco Fioravanti, non avendo avuto il necessario tempo a disposizione, ha deciso di allungare la proroga dell'attuale scenario fino al 31 dicembre prossimo. In pratica, si continuerà con le bancarelle in piazza Arringo fino alla fine del 2019, per arrivare poi a...