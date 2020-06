Mercati itineranti e nuovi dehors il centro cerca spunti per ripartire

IL RILANCIO

ASCOLI L'Arengo rilancia per attirare più presenze possibili nel cuore della città. Pronto un programma in cui sono evidenziate le iniziative, le idee, le prestazioni mirate a migliorare l'immagine della parte antica del capoluogo. Si tratta di uno sforzo che il Comune ha già avviato durante il lockdown ma che tra l'imminente estate e il prossimo inverno andrà ad essere completato. Tra gli aspetti ritenuti prioritari spicca la necessità di offrire un arredo urbano privo di degrado.

Per questo motivo, verrà avviata una nuova collaborazione con gli studenti della città allo scopo di poter creare uno studio grafico finalizzato ad abbellire le vetrine dei locali dismessi e abbandonati. Era già accaduto in passato e il risultato era apparso particolarmente azzeccato per coprire numerose brutture. Sempre per tutelare l'impatto visivo e grazie alla complicità dell'associazione Wap Viviamo il Centro, verrà studiata l'opportunità di una vigorosa impronta Green presso le arterie più importanti della città.

«Il modello da seguire è quello di via Cesare Battisti, da tempo ornata di piante e fiori» hanno spiegato il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore al commercio Nico Stallone, evidenziando anche che, per evitare la presenza di negozi chiusi e sfitti, il Comune sta sensibilizzando i proprietari degli locali per abbassare il prezzo delle locazioni, ritenute troppe alte per la situazione sociale in corso. Sempre per valorizzare la città, dopo la fine dei lavori effettuati in piazza Sant'Agostino, il cui cantiere verrà smantellato tra pochi giorni, il prossimo pensiero dell'Arengo sarà piazza Ventidio Basso, che sarà oggetto di iniziative ancora da concordare per l'estate.

E in linea con l'arredo urbano saranno anche i nuovi dehors che, secondo l'amministrazione comunale, dopo l'ampliamento del suolo pubblico, dovranno essere concessi alle attività commerciali che operano nelle piazze, allo scopo di rendere vitale anche il periodo invernale. «Tra pochi giorni avremo un incontro con i rappresentanti della Soprintendenza e sarà necessario trovare un accordo, che aiuti i locali pubblici pur mantenendo il rigore stilistico della cornice storica in cui sono inseriti» ha anticipato il primo cittadino a proposito dell'auspicata presenza di strutture esterne negli esercizi pubblici. Sempre allo scopo di trovare le soluzioni migliori per lo sguardo del visitatore, così come per la vita del cittadino e l'attività del commerciante, ecco che una volta avviati i lavori di ristrutturazione di corso Trento e Trieste, il cui inizio avverrà dopo le festività natalizie, il mercato ambulante adotterà una formula itinerante, consentendo non solo di vivacizzare varie location. Inoltre, dopo l'estate l'amministrazione comunale diffonderà un brand della città per promuovere l'immagine turistica di Ascoli e questo verrà accompagnato dalla creazione di un canale web che il Comune metterà a disposizione dei negozi ascolani. «Una vetrina virtuale in cui, a rotazione, le attività potranno inserire articoli e offerte su cui maggiormente puntare» ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti, sottolineando in tutte queste progettualità e finalità l'insostituibile apporto di Wap- Viviamo il centro, l'associazione dei negozianti nata quattro anni fa anni allo scopo di valorizzare e incentivare il cuore della città.

