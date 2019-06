«Meno chiusure per favorire il commercio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ISTANZAASCOLI Sulla questione dei varchi elettronici in centro e del loro utilizzo, proprio dai commercianti arriva una richiesta di alleggerimento delle chiusure ai non autorizzati, per favorire anche le attività . Una richiesta che proprio durante la campagna elettorale era stata portata all'attenzione della città e dei papabili sindaci dall'associazione di operatori commerciali del centro Wap e dalle associazioni di categoria Confcommercio e Cna. Nello specifico, ciò che i promotori di una apposita richiesta riguardo la viabilità del...