«Media di Monticelli Fioravanti sta zitto sulla conclusione»

L'INTERROGAZIONE

ASCOLI I consiglieri del Pd insistono sulla vicenda della sicurezza nelle scuole cittadine. Gli esponenti democratici lamentano il fatto che lo scorso 29 novembre sono state presentate due interrogazioni con oggetto le scuole cittadine di Ascoli e una più specifica, sulla situazione della scuola Don Giussani di Monticelli senza risposta. Ameli, Frenquellucci e Procaccini rimarcano che « Il regolamento del consiglio comunale stabilisce che all'interrogazione venga data, entro 30 giorni, dalla presentazione, risposta scritta dal sindaco o dall'assessore competente. Sono passati oltre trenta giorni e ad oggi nessuna risposta scritta è pervenuta» dicono. In questo caso, i consiglieri chiedono che « Il presidente del consiglio comunale Bono dia corso al procedimento di diffida nei confronti del soggetto competente (il Sindaco, ndr) a fornire la risposta alle predette interrogazioni». Per quanto riguarda la scuola Don Giussani, c'è un importo di 5 milioni di euro per i lavori di recupero. Diversi mesi fa è stata affidata la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera ma gli esponenti Pd si domandano « Se e quando è stato consegnato il progetto definitivo-esecutivo, e qualora non fosse stato consegnato quali azioni il Comune intende mettere in atto per garantire maggiore velocità, quando termineranno i lavori di adeguamento sismico della scuola e se il Comune è a conoscenza che il termine della fine lavori del 31 dicembre 2022 per l'impiego del fondi è perentorio» chiedono i consiglieri Pd. Ameli, Frenquellucci e Procaccini chiedono anche «I risultati dettagliati delle verifiche dell'indice di vulnerabilità delle sedi scolastiche di Malaspina e Borgo Chiaro ma anche quando il Comune pensi di poter avere risultati delle verifiche di vulnerabilità sismiche affidate lo scorso novembre. A questo punto è credibile - concludono - il termine di tre anni indicato nel programma elettorale di Fioravanti per rendere sicure tutte le scuole cittadine?».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA