Maxi furgoni bus e betoniere Strada a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOASCOLI Proseguono le polemiche in relazione alla strada che dal centro sale verso l'Annunziata e conduce a Porta Cartara, arteria che permette di condurre sino alla superstrada e, più in generale, di far uscire i veicoli dalla parte antica di Ascoli verso la periferia. L'ultimo grido di allarme in merito al tratto che parte come via Francesco Ricci per diventare poi via Pacifici Mazzoni proviene da molti automobilisti che frequentano il percorso e da non pochi residenti della zona, che si dichiarano spaventati per l'ennesima forma di...