Maxi frana in via Mameli Ecco il piano di sicurezza

IL CASOASCOLI Quanto fatto finora non basta. Bisogna tornare a intervenire, nel nome della sicurezza totale, sul versante che si staglia minaccioso su via Mameli, a Porta Romana, per integrare gli interventi effettuati dopo che proprio le potenziali frane avevano costretto l'Arengo ad evacuare due palazzine nella zona, con 12 famiglie che erano state costrette a trasferirsi in strutture ricettive per poi rientrare a casa a distanza di mesi. Due gli stralci eseguiti per consentire di sistemare la situazione della zona e tranquillizzare i...