Maturità, buona la prima

GLI ESAMI ASCOLI Da Giuseppe Ungaretti a Leonardo Sciascia, dall'illusione della conoscenza all'eredità del Novecento. Fino ad arrivare alle istruzioni per l'uso del futuro, al connubio sport-storia partendo dalla figura di Gino Bartali e al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. Queste le sette tracce, divise per tre tipologie, che i circa 900 studenti degli istituti superiori del capoluogo si sono trovati davanti ieri mattina per la prima prova dell'esame di maturità. L'apertura...