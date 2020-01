Mattarella cita la Locanda come esempio di solidarietà

IL RICONOSCIMENTO

SPINETOLI La sedia della Locanda terzo settore realizzata in collaborazione con In'sjdia citata dal Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Il Capo dello Stato l'ha ricevuta in omaggio nel giugno 2019 ed ha voluto richiamare il messaggio in essa contenuto, per sottolineare il valore della convivenza e dell'inclusione sociale.

Il messaggio

«Un'associazione di disabili mi ha donato una sedia molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il diritto di essere liberi. Esprime a pieno - ha detto il Capo dello Stato - il vero senso della convivenza». Così il Presidente Mattarella, nel discorso di fine anno, parlando dell'omaggio ricevuto dai ragazzi della Locanda del terzo settore Centimetro zero'. La sedia è stata realizzata in collaborazione con il progetto In'sidja' artistic forniture dell'artista sambenedettese Antonia Ciotti. Un sodalizio vincente dove arte ed inclusione sociale si fondono perfettamente donando un'anima anche agli ambienti interni del ristorante.

La struttura

La struttura che si trova nel comune di Spinetoli è nata grazie all'intuizione dell'ex sindaco Emidio Mandozzi che è riuscito ad offrire un'occasione a tanti ragazzi con disabilità che lavorano con passione ed entusiasmo. È attiva da due anni, coinvolge 27 persone ed ha già realizzato numeri significativi con 50 coperti per più di 200 ingressi settimanali. I ragazzi sono il cuore pulsante della Locanda: coltivano i suoi prodotti e si impegnano in tutte le attività promosse per rafforzare la produttività, la cultura, e lo scambio: «Il Presidente Mattarella nel suo discorso ha parlato dell'Italia che lavora - ha detto Mandozzi - citando anche la Locanda terzo settore Centimetro Zero che a giugno scorso gli hanno voluto donare la sedia con quella scritta che porta un messaggio molto forte di coesione sociale. I ragazzi hanno voluto dimostrare che siamo tutti normali» . Fin dalla nascita della Locanda sono stati organizzati laboratori creativi dedicati ai ragazzi disabili in collaborazione con l'artista sambenedettese Antonia Ciotti: «Seguo questi giovani fin dall'inizio e ho visto come loro sono cresciuti nel tempo, anche grazie all'arte che è stata un forte stimolo. È una soddisfazione immensa essere stati gratificati dal Capo dello Stato. È un piccolo gesto ma denso di significato. L'arte è anche questo, permette di esprimere anche in modo semplice qualcosa che arriva dritta al cuore. Io ho messo a disposizione la mia passione ma dai ragazzi ho ricevuto molto di più» L'esperienza della Locanda terzo settore non è passata inosservata nel panorama nazionale tanto che dopo l'attenzione riservata dagli organi di stampa la segreteria del Quirinale ha invitato ragazzi della Locanda per una visita a Roma. nel giugno scorso una delegazione insieme a Mandozzi è salita al Colle ed ha potuto visitare le cucine del Quirinale. Per l'occasione hanno reso omaggio al Presidente della Repubblica donando la sedia realizzata con In'sjdia.

Stefania Serino

