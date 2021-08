MARTINSICURO Non c'è proprio pace fra la città truentina e l'A14. Ad inizio estate lunghe code, dovute ai cantieri, si sono riverberate anche lungo la Statale 16, congestionando la città e creando non pochi disagi nelmomento in cui la stagione stava entrando nel vivo. Ora un'altra polemica sembra destinata a far discutere sempre legata ad Autostrade: Martinsicuro, insieme a Pineto e Roseto, non compare sui pannelli che pubblicizzano le località balneari abruzzesi con la Bandiera Blu, installati lungo l'autostrada. Una scelta che, in città, ha provocato qualche lamentela e un dibattito che si è acceso, come ormai sempre accade, anche sui social network. In realtà, in questo caso, Autostrade è del tutto immotivatamente chiamata in causa. La spiegazione viene del sindaco Massimo Vagnoni: «C'è stato un disguido sulla comunicazione per poter aderire alla campagna pubblicitaria e non abbiamo fatto in tempo per essere inseriti. Lo faremo per l'anno prossimo se tutto andrà bene», commenta il primo cittadino con un messaggio pubblico di risposta. Unica località vibratiana a partecipare è quindi Tortoreto, dove, nei giorni scorsi, la giunta del sindaco Domenico Piccioni ha stanziato la cifra di 1.500 euro per aderire alla campagna, motivando la spesa con «l'importanza dell'iniziativa dal punto di vista turistico e promozionale, finalizzata a intercettare nuovi flussi turistici». Ora bisognerà vedere se ci sarà la possibilità di aderire prossimamente o se, stampati ormai o cartelli, ci sia poco da fare. Nel corso dell'ultimo fine settimana, inoltre, nonostante l'assenza di cantieri e la presenza solo di qualche restringimento (sempre con due corsie di marcia) il traffico è stato da bollino nero lungo la dorsale del Sud delle Marche e del Nord dell'Abruzzo. Basta dire che, sabato, i tempi di percorrenza fra Porto Sant'Elpidio e Pescara erano di quattro ore. Un vero esodo che potrebbe ripetersi domenica, per il rientro post Ferragosto, soprattutto per il traffico diretto verso nord.

