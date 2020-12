Mario Paci

Zanetti, Stellone, Abascal, Dionigi, Bertotto, Rossi e infine Sottil. Nello sciagurato anno solare 2020 - che grazie a Dio sta per morire - l'Ascoli ha messo sul libro paga sette allenatori. Una impresa da libro dei primati. Non è Cellino il mangiallenatori, Pulcinelli lo supera per distacco. Semplice riflessione: ma se tutti questi soldi spesi per cambiare tecnici (anche durante il lockdown con il campionato fermo per Covid) fossero stati impegnati per acquistare due, tre calciatori di qualità, l'Ascoli sarebbe penultima in classifica? Ha senso continuare a parlare come un disco rotto di un progetto di lunga durata, di continuità, quando a ogni stagione (oltre alla girandola di allenatori e dirigenti come se il Del Duca fosse la porta girevole di una hall di un grande albergo) si cambiano, quattordici, quindici calciatori e i contratti di quelli in scadenza a giugno (Brosco e Cavion su tutti) non vengono rinnovati? Il presidente di calcio è forse un impresario teatrale con l'ansia di proporre sempre un nuovo cartellone? Ma a quale prezzo? È vero: il campionato di Serie B è lungo e ci sono ancora 24 gare da disputare con 72 punti in palio, però la salvezza appare un miraggio. Esistono due precedenti poco rassicuranti: l'Ascoli di De Sisti-Cacciatori e Tesser-Sonetti totalizzarono 6 punti nelle prime 14 partite proprio come oggi. Finirono il campionato all'ultimo e al penultimo posto. L'Ascoli e Ascoli non meritano questa fine ingloriosa. L'unico vero errore è quello da cui non s'impara nulla.

