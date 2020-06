Marco Fioravanti festeggia un anno alla guida di Palazzo Arengo.

Immaginava un impegno così gravoso?

«Sì, difficile e stancante, ma anche stimolante ed entusiasmante. Ho cercato di rispettare quello che avevo promesso in campagna elettorale. L'entusiasmo è lo stesso di un anno fa. Anzi, è rafforzato dall'affetto e dalla stima che sento provenire dai cittadini ascolani».

Cosa lo ha sconvolto di più della pandemia?

«Il Coronavirus ha messo in ginocchio il nostro Paese, ma credo che come Amministrazione ci siamo comportati molto bene. Abbiamo agito tempestivamente, senza attendere che il virus dilagasse, mettendo in campo misure che sono state molto apprezzate dalla cittadinanza: buoni spesa consegnati prima di Pasqua alle famiglie più bisognose, due mascherine a ciascun nucleo familiare, stop al pagamento dei parcheggi, il grande lavoro fatto nel sociale e tanto altro ancora. Purtroppo l'emergenza ha colpito anche chi, fino a ieri, riusciva ad andare avanti con le proprie forze. Una situazione difficile da gestire».

Da dove bisogna ripartire?

« Da dove abbiamo lasciato. In pochi mesi abbiamo sbloccato diversi progetti: il rifacimento di Piazza Sant'Agostino e Corso Trento e Trieste. L'emergenza ha frenato l'avvio di alcuni progetti ma ripartiremo da queste».

A settembre ci saranno spazi sufficienti per gli studenti?

«Attendiamo le linee guida del Miur e del Governo. Noi stiamo lavorando sulle verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole e sulle gare per la progettazione di adeguamento e ricostruzione sismica. Abbiamo già svolto un incontro con i rappresentanti dei genitori e dalla prossima settimana inizieremo riunioni con i singoli dirigenti degli istituti per programmare l'utilizzo degli spazi delle varie scuole».

Causa Covid alcune priorità sono sparite: la Carbon che fine farà?

«Abbiamo incontrato il commissario Vadalà per l'avvio della bonifica della vasca di prima pioggia. Ringrazio l'impegno della proprietà Restart e degli imprenditori ascolani che non si sono tirati indietro e che stanno investendo con determinazione per poter trasformare Ascoli in una città smart, green e innovativa. Ricordo l'importante lavoro svolto sul polo tecnologico e scientifico: destineremo nuove risorse per finanziare quelle start-up impegnate in innovazione, miglioramento della qualità della vita e tutela ambientale».

E i parcheggi?

«È nostra volontà ridurre le tariffe per la sosta e abbattere quel debito pregresso che pesa come un macigno sulla testa degli ascolani, così da favorire la ripresa del commercio in centro storico e nelle altre zone del territorio. I colloqui hanno avuto uno stop per l'emergenza, ma siamo già ripartiti con gli incontri e presto potremo dare novità ai cittadini. Nel frattempo stiamo continuando a lavorare anche su progetti di pedonalizzazione e sviluppo della mobilità sostenibile, per una città sempre più smart e a misura di famiglie e persone di ogni età».

Dopo quello che è successo il rilancio di Ascoli passerà ancora dal turismo?

«Turismo e cultura saranno le chiavi di volta per il futuro della nostra città. Siamo stati bravi a limitare il numero di contagi nel Piceno, questo può rappresentare uno stimolo per far arrivare turisti nelle nostre zone. Non sarà un'estate semplice»

E lei dove andrà in vacanza?

«Questa emergenza ha scombussolato piani e programmi: vogliamo recuperare eventi e iniziative che sono saltati. Cercherò però di ritagliarmi una settimana per staccare la spina e andare, da solo, in montagna. All'aria aperta e a contatto con la natura, per ricaricare le batterie e prepararmi alle nuove sfide per la nostra città».

