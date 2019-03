Marcia trionfale e un nuovo socio per lo Spontini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ECCELLENZA ASCOLI Niente scuola civica con bando per l'affidamento della gestione: l'istituto musicale Spontini resterà così com'è, ovvero un consorzio, con revoca dello stato di liquidazione e l'ingresso, al posto della Provincia, del Comune di Folignano. È questa la scelta fatta dall'Arengo proprio alla luce della manifestata volontà del Comune confinante di entrare a far parte della compagine consortile per lo storico istituto musicale, dopo che per mesi e mesi si era studiata una soluzione alternativa alla luce dell'impossibilità...