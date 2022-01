Manutenzione delle strade tra le priorità del Comune

IL PIANO

ALBA ADRIATICA Marciapiedi di via Duca d'Aosta in fase di realizzazione, riqualificazione di via della Vittoria e ultimazione della scuola media. Sono alcune delle opere pubbliche che l'amministrazione, guidata dal sindaco Antonietta Casciotti, intende realizzare con l'obiettivo di ammodernare strutture scolastiche, strade e aree verdi comunali. Il progetto esecutivo per abbattere e ricostruire l'ala della scuola media Fermi, antistante via Saffi, è già stato approvato. Ma prima occorrerà riaprire l'ala dell'edificio di via duca D'Aosta chiusa nel 2013 per rischio crollo. Un progetto che dovrà tener conto anche dell'aspetto legato al recupero dello stanziamento di 2 milioni, prima concesso e poi revocato, per scadenza dei termini stabiliti relativamente all'apertura del cantiere dei lavori.

Tra gli altri progetti, la riqualificazione di via della Vittoria che non vede interventi di arredo urbano da 15 anni. Verranno investiti circa 100mila euro per sistemare i marciapiedi rotti in più punti. Saranno rimosse le griglie poste a contorno degli alberi e le fioriere in cemento, sempre piene di erbacce. Novità in vista anche nella pineta litoranea con un parco giochi per i più piccoli. Un altro parco giochi è in arrivo nella zona ovest, in via del Concordato. Un intervento reso possibile con la demolizione della dismessa scuola materna. Prosegue inoltre la trattativa per realizzare una nuova rotatoria all'incrocio tra via Vittorio Veneto (Statale 16) e via Maternità, dopo l'accordo tra i proprietari di un appezzamento di terreno. Qualche polemica arriva invece sulla tempistica dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Duca d'Aosta. Lavori in fase di realizzazione e che creano qualche problema ai genitori che riprendono i propri figli alla Primaria. Con le vacanze a disposizione in molti suggerivano di anticipare l'intervento.

Davide Crisci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA