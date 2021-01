Mangiare frutta fa bene alla salute. Ne sono consapevoli tre marchigiani su quattro, abituati a mangiarne almeno una volta al giorno. Una fetta di popolazione che è aumentata di circa il 3% rispetto a 10 anni fa, secondo un'analisi di Coldiretti Marche su dati Istat a conferma dell'accresciuta attenzione dei consumatori verso un'alimentazione sana e che, soprattutto, segue la stagionalità dei prodotti. Proprio per questo, per oggi, i mercati di Campagna Amica in regione hanno preparato una serie di iniziative dedicate agli agrumi. Ecco Vitamina C piace, festa dedicata ad arance, mandarini e limoni tutti prodotti da aziende italiane che aderiscono alla rete di Campagna Amica. Agricoltori e cuochi contadini saranno pronti a illustrare ricette a base di arance, le proprietà benefiche degli agrumi ma anche piccoli segreti per non sprecare il cibo avanzato. Ad Ascoli, il mercato coperto di via Tranquilli, dalle 10 alle 13, ha scelto la dolcezza con la cuoca contadina Carla Cocci a preparare un volantino con le spiegazioni di una ricetta della Torta di arance aromatizzata con l'anisetta. Non mancheranno informazioni sulle proprietà benefiche e consigli su come riutilizzare gli scarti della frutta.

