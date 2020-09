Mangialardi archivia l'ospedale unico «Priorità a famiglie e infrastrutture»

LE ELEZIONI

ASCOLI Presentata, ieri, la lista civica Il Centro, che alle prossime elezioni regionali scenderà in campo in appoggio al candidato del centrosinistra. Maurizio Mangialardi. Una formazione composta da Valeriano Camela, Cinzia Peroni, Maria Luisa Vitali e Domenico Novelli, i quali, hanno messo illustrato il programma della lista con particolare riferimento al Piceno. Presenti all'incontro anche lo stesso Maurizio Mangialardi e l'assessore regionale al Lavoro, Loretta Bravi. E, proprio da Maurizio Mangialardi, sono arrivate le novità più significative in materia di sanità, con l'abbandono del progetto dell'ospedale unico portato avanti da Luca Ceriscioli.

L'ospedale

«Noi ha affermato il candidato del centrosinistra abbiamo costruito un progetto basato sui valori e la nostra aggregazione politica è nata proprio su questo principio. Non abbiamo un altro simbolo nel nostro schieramento (chiaro il riferimento al M5S, ndr), ed è stato deciso all'interno della coalizione per non snaturare le linee programmatiche». Passando a parlare di sanità, Maurizio Mangialardi è stato molto netto. «Per quanto riguarda la sanità marchigiana ha evidenziato il candidato del centrosinistra nessuno si deve permettere». Una frase lasciata a metà non a caso, perché subito dopo Mangialardi ha ripreso: «Chi parla della sanità nella nostra regione deve chiedersi cosa succede in Lombardia con la sanità che di fatto è in mano ai privati. Nel nord del Paese la sanità territoriale non esiste e gli effetti si sono visti durante la prima fase della pandemia. Il problema, invece, è un altro e ne ho parlato con il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Secondo noi va subito modificato il decreto Balduzzi che ha imprigionato la sanità in una specie di rete senza possibilità di margini di flessibilità. Per quanto riguarda la sanità della nostra regione, dico subito che voglio ospedali nuovi e moderni e non, ad esempio, l'ospedale unico. Chi propende per questa linea doveva tenersi Ceriscioli».

La famiglia

Secondo Loretta Bravi «la lista Il Centro è nata dagli amministratori locali che in queste elezioni regionali sono scesi in campo in prima persona. Al centro del nostro programma abbiamo posto la persona e non l'individuo, così come un ruolo particolare dovrà svolgerlo l'istituzione famiglia, che non deve essere solo assistenzialismo. Discorso a parte va fatto per la scuola che non deve coincidere solo con i banchi con le rotelle. Sul fronte del lavoro, posso solo dire che negli ultimi cinque anni la disoccupazione nelle Marche è calata e a dirlo sono i numeri». Di sanità ha parlato anche Valeriano Camela, rivendicando «per il Piceno l'istituzione dell'azienda ospedaliera Marche sud mentre Cinzia Peroni ha puntato l'indice contro «la carenza infrastrutturale che penalizza il territorio Piceno e in questo senso non è più rinviabile la realizzazione della ferrovia Ascoli-Rieti per collegarci al Tirreno».

Nino Orrea

