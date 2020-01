Malaspina e Borgo Chiaro Scuole a rischio sicurezza

LE VERIFICHE

ASCOLI Riflettori ancora puntati sulla pratica Scuole sicure in questa fase decisiva per la scelta delle possibili soluzioni-tampone da attivare per trasferire gli studenti e poter aprire i cantieri per gli interventi nelle varie sedi scolastiche già finanziati con 31 milioni di euro. Sulla questione la Prefettura ha dato riscontro alla segnalazione del Pd per le mancate risposte a due interrogazioni comunali proprio sulle scuole confermando di aver sollecitato l'Arengo. I prossimi due passaggi operativi previsti saranno la pubblicazione dell'avviso per cercare immobili o terreni disponibili per le sedi provisorie e, a seguire, un nuovo incontro del tavolo con dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori per un aggiornamento riguardo le eventuali soluzioni possibili (ricognizione inclusa per ottimizzare l'uso degli attuali spazi scolastici).

I costi

Nel frattempo, l'Amministrazione comunale sta anche valutando il reperimento tra le voci di bilancio delle somme necessarie per coprire i costi delle sedi provvisorie e dei relativi traslochi delle attrezzature scolastiche, considerando che dal Governo non arrivano segnali rispetto allo stanziamento di ulteriori risorse. Aldilà dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica in corso su 13 edifici scolastici (con risposte che dovrebbero arrivare entro giugno) e di quelle già effettuate su Malaspina e Borgo Chiaro (con parametri che, in attesa di dati ufficiali, sembrerebbero inferiori ai limiti previsti), il programma degli interventi da realizzare sulle scuole comunali è in realtà già stato definito dagli atti con cui si sono definiti anche i finanziamenti.

I finanziamenti

I 31 milioni sono stati destinati a interventi di miglioramento-adeguamento sismico per la scuola elementare e materna Malaspina, la scuola materna di San Filippo, la scuola primaria Don Giussani a Monticelli, la scuola primaria di Poggio di Bretta, la scuola Don Bosco di San Filippo. Per quel che riguarda le 4 nuove sedi scolastiche da realizzare, nell'elenco ci sono le schede relative al nuovo polo scolastico San Marcello-via Sardegna (che dovrebbe accogliere la scuola Cagnucci, la scuola di San Marcello inclusa la Montessori, l'asilo Montessori delle Tofare e la scuola elementare del quartiere Luciani) e ai nuovi poli Ceci a Borgo Solestà (che dovrebbe ospitare la scuola Ceci di via San Serafino, la Collodi di via Rossini, la Rodari e l'asilo Lo scarabocchio), Cantalamessa a Campo Parignano (che potrebbe andare ad ospitare la Cantalamessa di via Sauro, le scuole di Venagrande, San Gaetano, Falcone e Borsellino di Villa S.Antonio e la Latini di Mozzano) e la D'Azeglio in centro storico. Per sbloccare gli interventi definitivi per le scuole del futuro (l'ipotesi è di 7-8 anni necessari per la realizzazione) si tratta ora di individuare le soluzioni e le risorse per quelle sedi temporanee nelle quali, man mano che si apriranno i cantieri, dovranno essere ospitati gli studenti delle scuole interessate dai lavori di adeguamento o ricostruzione. Da questo punto di vista, nei prossimi giorni l'Arengo, che starebbe già ragionando sul reperimento dei fondi necessari all'interno del bilancio comunale, dovrebbe pubblicare l'avviso per cercare immobili o terreni disponibili per la realizzazione di moduli scolastici. Dopodiché dovrebbe essere riconvocato il tavolo di confronto con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori per un aggiornamento sulle possibili soluzioni. Nel frattempo, il professionista incaricato porterà avanti la ricognizione per l'eventuale recupero di spazi in altre sedi scolastiche che non saranno interessate dagli interventi.

Luca Marcolini

