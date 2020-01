Malaspina e Borgo Chiaro Le scuole rischiano grosso

I CONTROLLI

ASCOLI Le forze di opposizione in Consiglio Comunale continuano a pungolare l'Amministrazione comunale sulla questione della sicurezza delle scuole, accusando la giunta Fioravanti di prendere sottogamba la questione specie sugli indici di vulnerabilità sismica degli istituti. «Abbiamo avuto una risposta da parte del sindaco sulla questione, ma al netto dei suoi proclami, si continua a perdere tempo, le scuole sono insicure» lancia l'allarme il capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Ameli.

I presagi

« Sulla scuola Don Giussani di Monticelli ci troviamo in un grave ritardo che non capiamo e rischiamo di perdere i fondi nel 2022 se non inizieranno i lavori: quello che è un presagio può diventare realtà» sottolinea Ameli . « Sulle verifiche di vulnerabilità sismica, abbiamo paura che i risultati sulle scuole possano arrivare dopo le elezioni regionali ma noi li vogliamo subito. Per quanto riguarda la scuola di Borgo Chiaro, l'indice di rischio è pari a 0,60, considerando solo le capacità di spostamento, mentre tenendo conto anche del fattore q*, rappresentativo di un deficit in termini di resistenza, abbiamo un indice di 0,44» dice Ameli. Per essere sicuri bisogna stare ad uno. « I risultati di verifica sulla scuola Malaspina riportano un indice di rischio è 0,31 mentre quello di resistenza è di 0,25 in una classe di rischio D» dice l'esponente Pd. La non rispondenza del fabbricato ai citeri antisimici non impone la dichiarazioni di inagibilità ma un dovere di programmazione degli interventi per il suo adeguamento sismico. È chiaro che una soluzione, anche estrema, dovrà essere presa.

Le criticità

«Stiamo ancora perdendo tempo sulla sicurezza, non lasciando vivere giorni sereni ai nostri ragazzi. Sulla Don Giussani i fondi ci sono ma il progetto è fermo, visto che sono state riscontrate criticità. Il Comune quando ha scelto il partenariato pubblico privato ha voluto imboccare una strada non percorribile e attualmente siamo in una situazione di stallo preoccupante» accusa il capogruppo Pd. «Non si può sempre accusare gli altri, il Comune si sta isolando e non fa rete non trovando soluzioni. Il Comune non si sta aprendo alle opposizioni ma nemmeno a nessun altro».Il consigliere comunale di Ascolto & Partecipazione Emidio Nardini aggiunge: «A novembre abbiamo presentato un'interrogazione proprio sulle scuole ma senza risposta. Stiamo sempre nella fase degli annunci senza mai passare ai fatti, si parla di cose ma senza agire» dice Nardini. « Questa giunta predicava discontinuità con il passato ma non è stato così. C'è un comitato scuole sicure che non è mai stato ricevuto. Se un Comune piccolo come Folignano ha agito e Ascoli no, noi non ne capiamo il motivo. Le buone intenzioni vanno bene, ma servono atti concreti» spiega Nardini « Anche la commissione sul turismo che è stata istituita, si sta rivelando inutile».

Il partenariato

« Mi pare di capire che la discontinuità che era richiesta c'è, ma è in negativo, si sta amministrando peggio di Castelli» aggiunge il segretario comunale del Pd Angelo Procaccini. « Il partenariato pubblico-privato non si poteva fare ma rappresenta lo stile della giunta . Se anche il piano turistico viene affidato a Confindustria, di cosa si occupano gli assessori?» si domanda Procaccini «Ad oggi, a parte foto, selfie e annunci, non è stato fatto niente, bisogna iniziare a risolvere i problemi. Ci accontentavamo della riapertura della palestra e delle aule delle scuole che avevano avuto problemi, ma è stato fatto in maniera posticcia. E' ora di smetterla di nominare assessori solo perché prendono voti».

