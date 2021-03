Luoghi per la cultura, è ora di fare spazio

IL CONFRONTO

SAN BENEDETTO «Creare nuovi spazi a San Benedetto da destinare alla cultura». Messaggio emerso dall'incontro svoltosi su piattaforma zoom dal titolo: A regola d'arte, personalità, idee e proposte per San Benedetto, organizzato da Paolo Canducci, candidato sindaco per RinasciMarche, Verdi e civici. Hanno partecipato al meeting, che ha visto come protagonista assoluta la cultura, più di 70 persone che per due ore hanno interagito con grande coinvolgimento con le personalità e gli artisti presenti. È stata data voce ad artisti e ad intellettuali locali che hanno dato tanto alla città. L'attore Vincenzo Di Bonaventura ha ribadito più volte la necessità di spazi per offrire cultura lamentandone la mancanza e ha rimarcato che per tale motivo le sue attività si stanno svolgendo altrove, presso i Comuni limitrofi. Ha evidenziato, inoltre, quanto il teatro abbia una funzione pedagogico-educativa importante per i ragazzi della nostra città. La poetessa Enrica Loggi ha ripercorso con i suoi versi la storia di San Benedetto, mentre Nima Tayebian ha fornito chiarimenti sull'arte urbana ripercorrendo la storia delle sue diverse opere presenti in città. Non è mancata la testimonianza del sindaco di Mantova Mattia Palazzi che ha ricordato il successo del Festival della letteratura che da anni si svolge nella sua città e che è diventato un appuntamento fisso nella vita culturale italiana. Così il professor Daniele Donati ha fornito suggerimenti amministrativi da cui deve ripartire una città come San Benedetto. Il convegno si è chiuso con l'intervento del candidato sindaco Paolo Canducci: «Tutte queste esperienze vorrei che rappresentassero altrettanti spunti per l'agenda programmatica del nostro progetto politico per le prossime elezioni amministrative. Sarà importante in futuro individuare nuovi spazi per la cultura, che possano riqualificare la città e rappresentare occasione di crescita sociale della comunità, anche coinvolgendo i comuni limitrofi così da garantire un'offerta ampia e di qualità».

