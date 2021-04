Lungomare Marconi Il restyling è la priorità

IL BILANCIO

ALBA ADRIATICA «Abbiamo trasformato quest'anno in una grande opportunità. Per non farci vincere dalla pandemia, per permettere ad Alba di continuare a sognare e riconquistare il futuro a cui ambisce». Sono le parole dell'assessore al bilancio, Simone Pulcini, dopo l'approvazione del bilancio che, oltre ad una pressione fiscale invariata, prevede diversi interventi. Tra questi nel triennio, 680mila euro verranno impegnati per la manutenzione dei beni comunali. Altri 600mila nel 2021 per la ristrutturazione della vecchia scuola materna di via Duca d'Aosta dove troverà ospitalità la nuova sede della polizia locale. Nel 2022, 500mila euro serviranno per un primo intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, altri 290mila euro per opere di urbanizzazione e 145mla euro per l'informatizzazione dei servizi comunali.

Gli stanziamenti

Per l'anno 2021, si prevedono stanziamenti per 7,1 milioni di euro, 6 dei quali sono dedicati alla riqualificazione del lungomare Marconi, 440 mila euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Toscana, e circa 100 mila euro per la manutenzione straordinaria di via della Vittoria. Gli interventi sul territorio proseguiranno nel 2022 attraverso dotazioni per complessivi 2,6 milioni di euro (di cui 1 milione per il secondo step del piano asfalti ed 1 milione per la sistemazione del ponte di via Roma). Infine, per il 2023, stanziato 1 milione di euro (500 mila dei quali destinati alla manutenzione del marciapiede di via Roma). La pressione fiscale (aliquote Imu e addizionale Irpef, costi dei servizi a domanda individuale e tassa di soggiorno) resta inalterata. Sul fronte della sicurezza la novità è rappresentata dall'armamento del corpo della polizia locale per 23 mila euro di spesa.

Davide Crisci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA