«Lungomare e via Carducci due zone rimaste al buio»

LA PROTESTA

TORTORETO Problemi alla pubblica illuminazione e rifiuti abbandonati in aree periferiche, il capogruppo consiliare di obiettivo Tortoreto Domenico Di Matteo attacca la maggioranza guidata dal sindaco Domenico Piccioni. Frequenti i blackout nella zona centrale della passeggiata del lungomare Sirena, ma anche dove la luce c'è risulta essere insufficiente. E' il caso della centralissima via Carducci. «Una delle lamentele sottolinea Di Matteo riguarda la scarsa illuminazione in via Carducci. Anche sul lungomare la situazione non è delle migliori visto che le chiome dei pini, cosa più volte segnalata, andrebbero potate per scoprire i fari. Qualche amministratore di maggioranza si è mai accorto di questa cosa oppure nessuno frequenta la zona». Un'altra segnalazione riguarda la zona di via Giovanni XXIII a ridosso della scuola materna, completamente al buio. «I residenti prosegue Di Matteo segnalano in orari notturni dei movimenti sospetti in quella zona e chiedono di installare delle telecamere di videosorveglianza e di migliorare anche la pubblica illuminazione».

L'immondizia

Capitolo abbandono rifiuti: una problematica datata che oltre a confermare lo scarso senso civico di qualcuno evidenzia anche l'assenza di controlli e di attività di bonifica. Nella discarica in via Muracche gli incivili continuano a scaricare di tutto: qui si attende dallo scorso settembre che la zona venga bonificata, ma al momento nonostante le tante segnalazioni nulla è cambiato. «Nonostante solleciti e segnalazioni agli amministratori conclude Di Matteo le aree invase dai rifiuti non sono state bonificate. Invito la maggioranza a controllare e a monitorare queste situazioni e a chiedere, a chi di dovere, di provvedere alla pulizia e al controllo».

dav. cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA