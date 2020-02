Lungo la Riviera temperature sopra i 18 gradi

LA COSTA

SAN BENEDETTO Mentre nell'entroterra piceno il vento fortissimo seminava preoccupazione tenendo impegnati i vigili del fuoco in tutta una serie di interventi, lungo la Riviera era se non estate almeno primavera. Temperature fino a diciotto gradi in terra, sole alto nel cielo e qualcuno a spasso senza neppure il cappotto. E' il doppio volto della medaglia, le due facce di una provincia che ieri sembravano separata da centinaia di chilometri ma che, invece, distano appena 4 o 5 svincoli di superstrada. L'anomalo 11 febbraio della Riviera ha infatti visto un territorio baciato dal sole e da temperature assolutamente anomale fin dalle prime luci dell'alba. Alle sei del mattino c'erano più di quindici gradi. Nelle ore centrali quattro gradi in più. Una fase in crescita se si considera il fatto che anche nella giornata di domenica le temperature erano state talmente al di sopra della media che qualcuno si è concesso una passeggiata in spiaggia in abbigliamento agostano entrando persino in acqua (e non erano i Vikinghi) e concedendosi persino un rapido bagno. Stessa situazione anche nelle vicine Grottammare e Cupra con i lungomari che, malgrado il giorno feriale sono stati presi d'assalto da numerose persone che hanno voluto assaporare questo antipasto di primavera arrivato con largo anticipo e in barba alle allerte meteo diramate nelle ore precedenti dal dipartimento regionale della Protezione Civile che aveva incluso anche la Riviera delle Palme tra le zone potenzialmente interessate dal fenomeno dei venti forti fino a burrasca. Burrasca che invece non ha neppure sfiorato la costa pur creando notevoli problemi qualche chilometro più ad Ovest dove purtroppo, proprio a causa delle avverse condizioni meteo, non sono mancati i problemi.

e. l.

