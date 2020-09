Luci al Del Duca con la torre-faro

L'IMPIANTO

ASCOLI E luce sia. Anche l'ultimo intervento legato, indirettamente, alla demolizione della curva sud è stato eseguito d'urgenza per restituire al Del Duca un'illuminazione adeguata. Un lavoro che si è reso necessario proprio perché la torre-faro a sud-est, che si trovava inserita all'interno della curva ora demolita, aveva un impianto elettrico collegato a quello della struttura ora rasa al suolo.

L'illuminazione

Si è, quindi, dovuti intervenire e l'Arengo ha affidato questo intervento integrativo per consentire la realizzazione di una nuova linea elettrica della torre-faro in questione in modo da ripristinare un'illuminazione complessiva per il campo da gioco e, quindi, garantendo la possibilità di disputare senza alcun problema anche le partite in notturna, considerando anche l'ipotesi di partite infrasettimanali in orario serale per l'Ascoli calcio. L'intervento di demolizione della curva sud, per decenni il tempio della tifoseria dell'Ascoli calcio, praticamente concluso per la parte programmata, ha avuto, dunque, un'appendice relativa ad alcuni interventi integrativi da coprire con le somme avanzate grazie al ribasso d'asta in sede di gara e che vanno, comunque, a completare il quadro dell'intervento complessivo. Nello specifico, tra i lavori aggiuntivi che in sede esecutiva dell'intervento si sono resi indispensabili, ci sono quelli realizzati molto velocemente relativi alla realizzazione di una nuova linea elettrica per la torre-faro a sud-est che era stata realizzata all'interno della struttura della curva sud. Un problema emerso dopo l'esecuzione di sondaggi sulle fondazioni, attraverso i quali si è scoperto che l'impianto elettrico per l'illuminazione da quella torre-faro si trovava inglobato nel getto delle gradinate della curva. E pertanto si è deciso di provvedere alla realizzazione di una nuova linea esterna per garantire l'illuminazione. L'Arengo ha, quindi, accelerato i tempi affidando i lavori ad una ditta specializzata per far trovare pronto il Del Duca sin da subito, in vista di eventuali partite in notturna.

Le telecamere

Lo stesso intervento è stato collegato anche allo spostamento di alcune telecamere di servizio all'interno dello stadio. Inoltre, in base alla perizia di variante dei lavori principali, erano stati inseriti anche interventi di impermeabilizzazione dei locali che ospitano i bagni e la centrale termica e altre lavorazioni aggiuntive a livello di finiture. Altro intervento che si era reso necessario dopo le verifiche sul campo, quello della demolizione totale dei gradoni del parterre, ovvero la parte più bassa della curva sud. Se inizialmente era emersa anche l'ipotesi di mantenere le gradinate più basse, poi, dopo gli opportuni controlli, si è deciso di abbattere tutto considerando che anche la parte sottostante del manufatto risultava non più funzionale e fatiscente, come emerso a seguito della demolizione della parte superiore della curva.

Luca Marcolini

