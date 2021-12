Loggi è il presidente della Provincia Va alle urne anche il centrodestra

LE ELEZIONI

ASCOLI Sergio Loggi è il nuovo presidente della Provincia. Ieri sera al termine dello spoglio a Palazzo San Filippo l'incoronazione ufficiale. Sono 271 i votanti, l'affluenza tocca il 62.88%. Finisce a tarda serata lo scrutinio col quale viene eletto il sindaco di Monteprandone, candidato della lista di centrosinistra Insieme per il Piceno, unico in gara per lo scranno più alto.

Il voto trasversale

Tra i votanti anche tutti i consiglieri comunali di minoranza di Ascoli e sei di maggioranza tra cui Filiaggi e Di Micco. Loggi succede ad un altro Sergio, Fabiani, dopo i brevi interregni di Luigi Capriotti prima e Daniele Tonelli poi, e diventa il quindicesimo presidente della Provincia di Ascoli. Si vota nella giornata di sabato dalle 8 alle 20. Loggi si presenta ai seggi alle 13. All'uscita si concede ai microfoni e detta subito l'agenda per i prossimi mesi. Secondo i piani, entro febbraio sarà anche approvato il bilancio di previsione, a breve saranno incontrati i sindaci e i dirigenti scolastici. «Non nascondo l'emozione. È un incarico che pesa - afferma -. Ci sarà un impegno importante da parte nostra. Cercheremo di riportare la politica in un luogo istituzionale quale è la Provincia. Ambiente, viabilità, mondo della scuola, queste le priorità della mia squadra. Dalla prossima settimana inizieremo questo percorso che è stato condiviso con tanti sindaci del territorio. L'affluenza? Sono soddisfatto». Si chiudono così i giochi elettorali che hanno visto in corsa una sola lista e un solo candidato leader. Ai nastri di partenza la coalizione di centrosinistra sotto le insegne di Insieme per il Piceno, mentre il centrodestra ha fatto da spettatore, dopo la non ammissione degli elenchi a causa del mancato rispetto della parità di genere nella composizione. Entrano così di diritto in consiglio provinciale tutti e dieci i candidati a sostegno del sindaco di Monteprandone: Daniele Tonelli, Aurora Bottiglieri, Simone De Vecchis, Luciana Barlocci, Giovanni Borraccini, Marco Teodori, Serena Silvestri, Luca Cristofori, Isabella Bosano e Stefano Novelli. Il presidente rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, il consiglio sarà invece rinnovato fra ventiquattro mesi. Intanto non ci sarà un rappresentante ascolano nel consiglio provinciale: sarà la prima volta da quando è entrata in vigore la legge di riforma delle Province del 2014, con la quale i componenti non sono più direttamente scelti dai cittadini, ma da un corpo elettorale formato dai sindaci e dai consiglieri dei comuni del territorio. Daniele Tonelli, consigliere di Folignano, è oggi il più vicino a livello geografico e territoriale.

Il debutto

Il presidente è di Monteprandone, gli altri consiglieri provengono da San Benedetto, Rotella, Monsampolo, Cossignano, Castel di Lama, Offida, Grottammare. Giovedì prossimo alle ore 15.30 si terrà il debutto del consiglio provinciale sotto l'egida Loggi. Saranno prese le prime decisioni come l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri con il sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini, vicepresidente in pectore, espressione dell'entroterra e della comunità montana.

Marco Vannozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

