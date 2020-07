Locali stravolti a scuola sicuri

GLI ISTITUTI

ASCOLI La dirigente dell'Iis Fermi-Sacconi-Ceci Patrizia Palanca si appresta a lasciare il suo incarico visto che andrà in pensione a settembre. Al suo posto, da San Benedetto, arriverà Ado Evangelisti. Ma la dirigente ha comunque lavorato alacremente in questi ultimi mesi per garantire un ritorno sicuro tra i banchi per gli studenti dell'Istituto. Sono tante, infatti, le modifiche apportate nei plessi scolastici per garantire la sicurezza di studenti e docenti e già messi in campo durante gli esami di maturità dello scorso mese di giugno. «Operiamo sul distanziamento tra gli alunni, basandoci su un Decreto ministeriale che contempla la distanza di sicurezza. La difficoltà riguarda le aule a gradoni che abbiamo nei nostri plessi, perché, in queste stanze, ci sono i banchi fissi che non si possono spostare» evidenzia.

La priorità

La dirigente scolastica prosegue: «La priorità è stata quella di non toccare i laboratori perché, negli istituti professionali, sono elementi fondamentali e, in quel caso, quel tipo di didattica non può essere fatta a distanza. Abbiamo diviso un'aula proiezione in due diverse stanze, ma il problema riguarda le classi dove gli alunni sono più di 27. Abbiamo recuperato anche due laboratori linguistici in disuso, visto che non sono più previsti negli istituti tecnici. Le classi composte da 12 alunni le abbiamo già posizionate nelle aule a gradoni. Saranno anche previsti tre differenti ingressi per non creare assembramenti in entrata e in uscita dalla scuola, mentre i controlli all'ingresso saranno effettuati attraverso i portali che abbiamo già acquistato per gli esami di stato che ci permettono ingressi scaglionati: è già presente un termoscanner che misura la temperatura corporea e servirà l'uso della mascherina. Sarà incrementato anche il numero dei servizi igienici, come riportato anche nel progetto presentato alla Provincia e allo scopo, abbiamo utilizzato delle strutture in cartongesso che possono essere rimosse, mentre l'aula magna del Sacconi è stata già divisa».

La tecnologia

Per la dirigente Palanca è stato fondamentale l'apporto della didattica a distanza, uno strumento utilizzato negli ultimi mesi anche dalla docenza del Fermi-Sacconi-Ceci. «Abbiamo avuto un report da parte di Google che ci ha permesso di valutare il grande successo di questa modalità. Ci sono stati 140mila file condivisi e centinaia di gigabyte di dati utilizzati: un traffico enorme che ci ha permesso di avere grande interazione con gli alunni, portando avanti anche dei progetti innovativi come si faceva attraverso l'attività ordinaria. In attesa che arrivi la banda larga in tutte le scuole, come previsto da un progetto europeo, abbiamo programmato che la didattica digitale integrativa sarà attuata in tutte le classi e che sarà di supporto alla didattica in presenza. Intanto, con i lavori messi in campo dalla Provincia, non avremo difficoltà sia nelle lezioni ordinarie e nemmeno per gli eventuali doppi turni».

Cristiano Pietropaolo

