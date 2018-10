Lo Zilioli torna ai montanari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINASCITAASCOLI La Fondazione Carisap finanzierà il progetto di ricostruzione dello Zilioli, il rifugio di proprietà del Cai sul Monte Vettore reso inagibile dal terremoto del 2016. Un intervento importante che prevede il rifacimento ex novo di quello che sin dalla sua costruzione a fine anni '50, a 2240 metri d'altitudine ha rappresentato un punto di riferimento per i montanari e per i tanti appassionati di escursionismo in montagna. Purtroppo quella costruzione che con fatica era stata realizzata a pochi passi dalla cresta Sibillini, e...