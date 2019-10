CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STADIO ASCOLI Via libera alla demolizione della curva sud al Del Duca. Con il sì della giunta comunale arrivato proprio nell'ultima seduta, ora si spiana la strada al bando di gara e, quindi, al cantiere per buttare a terra la storica struttura che per decenni ha ospitato il cuore della tifoseria dell'Ascoli calcio. L'Arengo ha deciso, nonostante la risposta negativa arrivata dall'Ufficio ricostruzione relativa a possibili finanziamenti (diniego arrivato con la motivazione che si tratta di demolizione e non di messa in sicurezza), di...