LO STADIO

ASCOLI La demolizione della curva sud Rozzi dello stadio l Del Duca, inizierà il 16 marzo. La commissione pubblico spettacolo, ieri in Prefettura, ha espresso parere favorevole sull'avvio del cantiere definendo anche un cronoprogramma che prevede la conclusione dell'intervento tra circa tre mesi. Sono state definite, inoltre, anche tutte le modalità riguardanti le varie fasi dell'intervento di demolizione che, tra le altre cose, prevedono anche una tempistica ben precisa anche per la regolamentazione della viabilità nella zona. I lavori inizieranno dalla parte della curva più vicina alla nuova gradinata est e il cantiere sarà allestito all'interno dello stadio. Una demolizione che, come ribadito nel corso della riunione, era ormai diventata necessaria per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.

La decisione

Adesso è certa, dopo il parere favorevole espresso ieri dalla commissione pubblico spettacolo (cui per l'Arengo ha partecipato l'assessore Stallone, delegato per l'occasione dal sindaco Fioravanti che aveva altri impegni istituzionali inderogabili) la data in cui si comincerà ufficialmente a demolire la storica curva sud al Del Duca: il cantiere sarà aperto il 16 marzo, ovvero subito dopo la partita casalinga dell'Ascoli contro il Perugia. Questo perché si cercherà di utilizzare i 18 giorni di tempo, fino alla successiva partita in casa prevista per il 3 aprile contro il Crotone, per andare a demolire inizialmente quella parte della curva che si trova più vicina alla nuova tribuna est Mazzone. Si approfitterà, infatti, delle oltre due settimane di assenza di incontri al Del Duca, considerando la trasferta a Venezia e poi la sosta del campionato. La decisione di iniziare l'intervento di demolizione proprio dal lato verso est è stata dettata dalla necessità di liberare per prima quella zona in modo da poter poi consentire il ripristino della viabilità eccetto ovviamente durante le partite - proprio sotto la gradinata est.

Le fasi

La prima fase di lavoro riguarderà, dunque, la parte della curva più vicino alla tribuna est, come detto per motivi legati anche alla viabilità. Successivamente, si passerà alla demolizione di tutta la parte centrale, con apposite modalità di intervento per evitare che si sollevi polvere creando problemi. In particolare, tutti i gradoni verranno bagnati e puliti, a blocchi, prima di essere demoliti. La terza e ultima fase, invece, riguarderà il lato della curva verso la tribuna ovest. In questo caso, l'intervento richiederà inevitabilmente il restringimento ad una sola corsia della sottostante carreggiata stradale per qualche giorno (teoricamente 3 o 4). Dopodiché si riaprirà l'intera carreggiata al traffico e si tornerà alla normalità. Durante i lavori, tutta la parte del cantiere sarà coperta da un gigantesco telo di colore verde (che potrebbe, però, anche essere coperto con una particolare immagine) che impedirà ovviamente di vedere attrezzature e mezzi di lavoro.

La tempistica

I tempi programmati per la conclusione dell'intervento di demolizione, sono stati individuati in 3 mesi circa, sperando non ci siano imprevisti. Quindi, la curva sud dovrebbe essere completamente abbattuta a metà giugno. Nel frattempo, chiaramente, si presume che Arengo e Ascoli calcio aprano un confronto per verificare quale strada prendere per la realizzazione della nuova gradinata sud dello stadio.

Luca Marcolini

