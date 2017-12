CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STADIOASCOLI Anno nuovo, nuovo cantiere alla tribuna Est dello stadio Del Duca. Siglato proprio in questi giorni il contratto con la ditta che si è aggiudicata l'appalto a ottobre, la Tf Costruzioni di Fiumicino, a questo punto i lavori per il secondo stralcio della nuova struttura all'interno dello stadio - ormai da due anni in attesa della conclusione inizieranno a gennaio. E questo significa, essendo concessi all'impresa 60 giorni lavorativi per la conclusione dell'intervento, che non si arriverà al completamento della nuova tribuna...