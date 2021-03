Da qualche giorno la Libero Volley ha una nuova casa: si tratta della struttura allestita, ad Ascoli, al circolo sportivo del Pennile di Sotto. E, di conseguenza, sono ripartite le attività, nei limiti consentiti dal dpcm per contenere i contagi da coronavirus. Grazie all'impegno profuso dal sindaco Marco Fioravanti e dall'assessore allo sport Nico Stallone, coadiuvati dal responsabile nazionale degli arbitri nonché ex fischietto internazionale Fabrizio Pasquali, la Libero Volley ha una palestra dedicata solo alla pallavolo. Tra le novità presenti nella nuova struttura c'è anche un tappeto taraflex di ultima generazione, che aiuta non poco l'attività di tutte le atlete, riducendo al minimo le problematiche in genere riscontrate alla schiena o alle ginocchia. La nuova palestra verrà battezzata oggi, alle ore 19 (senza pubblico, ma c'è al diretta facebook sul canale della Libero) con la gara del campionato di serie C tra la Satel Libero Volley e la Riviera Samb Volley. Con la nuova struttura a disposizione, riprendono a pieno regime le attività. Per tutte le bambine e le ragazze che intendono partecipare ai corsi e agli allenamenti, ci si può rivolgere al numero di telefono 351 5630089.

