«Lo spopolamento della città si batte con gli sgravi fiscali»

ASCOLI Il tappo di spumante che salterà nelle prossime ore, il primo per il sindaco Marco Fioravanti e la sua giunta, viene come da tradizione accompagnato da un resoconto di inizio legislatura e dalle anticipazioni su priorità e azioni principali da mettere in campo già nel 2020 e anche negli anni seguenti. E nel lungo elenco, tra le cose già fatte e quelle programmate, emergono alcune novità o vengono confermate indiscrezioni o anticipazioni informali. Una fra tutte, l'intenzione di attivare agevolazioni fiscali o altre misure per coloro che verranno a risiedere sotto le cento torri. Uno stimolo per incentivare il sempre più necessario ripopolamento della città dopo anni di tendenza negativa dal punto di vista demografico, con l'assist del terremoto.

La Quintana

Altra novità in arrivo, con i lavori previsti dopo le prossime edizioni quintanare, il progetto di un utilizzo del Campo Squarcia per tutto l'anno, con spazio all'equitazione e alla scuola per cavalieri. E poi le attese gare, entro il 2020, per la bonifica all'ex Carbon e il ponte di Monticelli, oltre alla battaglia da continuare a combattere per sbloccare la messa in sicurezza delle scuole e ancora la riqualificazione di corso Trieste dopo 33 anni ed altro ancora. A gennaio la demolizione della curva Sud.

Le agevolazioni

Marco Fioravanti, verso il settimo mese da primo cittadino, è un fiume in piena nell'elencare le attività concretizzare e quelle da mettere a punto nel 2020. E tra progetti già avviati e ora portati a termine e quelli programmati, escono fuori anche alcune conferme su novità che passano da indiscrezioni ad intenzioni amministrative. Tra queste, per quel che riguarda il ripopolamento della città, elemento fondamentale, il sindaco conferma le agevolazioni che si intende mettere in campo. «Nell'ambito del Piano di rilancio della città spiega il sindaco stiamo anche studiando misure o agevolazioni fiscali per chi porterà la propria residenza ad Ascoli. Questo mentre nel frattempo abbiamo sbloccato possibili insediamenti di abitazioni, uffici e negozi con il Centro direzionale. Così come abbiamo previsto agevolazioni fiscali per chi aprirà attività in centro. Il tutto legato al Piano turistico-commerciale e per il centro storico che presenteremo pubblicamente confrontandoci con le componenti cittadine e che intendiamo attuare a medio-termine». Ulteriore novità, l'utilizzo tutto l'anno dello Squarcia. «Le prossime saranno le ultime due edizioni della Quintana sottolinea Fioravanti che si svolgeranno nello Squarcia così come è attualmente. Subito dopo partiranno i lavori per riqualificare la struttura. Struttura che intendiamo utilizzare tutto l'anno e per questo abbiamo preso contatti con la Federazione sport equestri per svolgere attività di equitazione e attivare una scuola per cavalieri». Altre novità in arrivo, un bando già a gennaio con contributi comunali per le aziende che promuovendo il loro marchio promuoveranno anche la città. Seguiranno, inoltre, altre iniziative importanti nel settore turistico con investimenti di privati. Inoltre, è prevista «l'attivazione entro i prossimi tre anni del sistema di premialità per chi differenzia di più». Altro snodo importante, «la creazione di un Polo universitario internazionale». La priorità delle priorità, per il sindaco Fioravanti, resta quella della sicurezza delle scuole. «Per noi resta un passaggio fondamentale spiega il primo cittadino ma non possono lasciare i sindaci da soli senza le risorse necessarie, ad esempio, per le scuole-basket ovvero le sedi che dovranno ospitare le lezioni durante i lavori. A breve ci sarà un incontro tra tutti i sindaci per far sentire la nostra voce e confrontarci col Governo. Quel che chiedo, tra l'altro, è di avere un interlocutore che possa avere mani libere per agire e dare risposte, come avvenuto per Genova. Qui invece le nostre proposte cadono nel vuoto. E anche il decreto alla fine si è rivelato molto leggero».

La Carbon

Passaggio obbligato quello della Carbon. «Credo che il 2020 aggiunge Fioravanti - possa essere davvero l'anno-chiave per sbloccare la gara per la bonifica. Noi teniamo anche a far sì che vengano coinvolti anche gli ex dipendenti della fabbrica e, comunque, con il commissario Vadalà abbiamo già avuto contatti». E sulle elezioni regionali commenta: «Un candidato presidente ascolano sarebbe stato un fatto storico, comunque Acquaroli è un mio amico e amico anche di questo territorio. Noi vogliamo un governo regionale che possa garantire il potenziamento del Mazzoni ».

Luca Marcolini

