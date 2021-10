Due individui che si incontrano, si scoprono e si attraggono in una struttura dove poter guarire, riabilitarsi, disintossicarsi da qualcosa che sta facendo male alle loro vite. Questo è il plot del coraggioso testo teatrale che Giuseppe Piccioni ha scelto per tornare a teatro, 26 anni dopo il suo esordio in palcoscenico, con l'adattamento de L'Elisir d'Amore di Donizetti. Una rappresentazione lirica che fu allestita al Ventidio Basso nel 1995 e che il cineasta inserì nelle scene ascolane del suo quarto film, Cuori al verde. Parliamo di Promenade de santè, lavoro tratto da Nicolas Bedòs, rappresentazione, prevista questa sera e domani pomeriggio al Massimo cittadino. Un anno fa, lo spettacolo debuttò alle Muse ad Ancona, prima che la recrudescenza del Covid lo bloccasse. Tra i due interpreti coraggiosi, affiatati, diretti con vero amore dal regista c'è la bella e brava Lucia Mascino, nata e cresciuta nel capoluogo dorico, che Piccioni aveva già diretto in Il rosso e il blu, nel 2012. L'altro è l'appassionato Filippo Timi, comparso nel cast della penultima pellicola girata dal cineasta ascolano, Questi giorni del 2016. Entrambi, prima di ora erano stati protagonisti di tante opere teatrali, molte delle quali dirette dallo stesso Timi, attore che deve il suo successo popolare alla serie tv I delitti del Bar Lume e a film quali Saturno Contro di Ozpetek e La solitudine dei numeri primi di Costanzo. Il cast è stato presentato ieri dall'assessore Donatella Ferretti e dal presidente dell'Amat Gino Troli. «Tornare a casa è sempre una grande emozione: ho trovato l'affetto e la collaborazione di tutti» ha esordito Piccioni, ricordando anche la bella atmosfera creatasi con il set di L'Ombra del giorno, il film girato a primavera nelle Cento Torri, atteso nelle sale ad inizio anno. «Con Giuseppe stiamo vivendo un'esperienza straordinaria, piena di teatro e di cinema» ha detto la Mascino. «Giuseppe è come un poeta dell'800: gli attori gli devono molto, tutti» ha poi aggiunto Timi, che ha voluto rammentare la recente esperienza vissuta insieme alla Mostra di Venezia con il cortometraggio Preghiera della sera, realizzato durante le prove anconetane di Promenade de santé.

