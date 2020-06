LO SBALLO

ASCOLI Dopo il lockdown, è aumentato il disagio tra i giovani. L'episodio che ha visto come protagonista una 14enne, trovata ubriaca e priva di sensi sul ponte di Borgo Solestà e la rissa accaduta di recente tra stranieri in piazza del Popolo, ha riacceso il clamore relativo all'assunzione di sostanze alteranti tra i giovani. I testimoni raccontano di molti drink bevuti uno dietro l'altro in velocità. Un gioco pericoloso costituito spesso da vere e proprie gare pronte a trasformare l'azzardo in una pericolosa abitudine. Questo fenomeno sta mettendo in grande preoccupazione i genitori dei minorenni coinvolti, oltre ai residenti dei luoghi in cui avvengono i raduni. Da una parte per le gravi conseguenze fisiche che ogni uscita può avere suoi loro figli, mentre dall'altra per i danni spesso arrecati da coloro che si ubriacano.

Gli esperti parlano chiaro: il consumo ripetuto e frequente dei drink mette a rischio la salute degli adolescenti, che non possiedono ancora i sistemi enzimatici che a vari livelli sono responsabili del metabolismo ed eliminazione dell'alcol. A sottolineare l'allarme è il Sert, da tempo testimone della pericolosa tendenza, aggravatasi successivamente alla pandemia. Il direttore Marco Quercia evidenzia che oltre all'esercito dei tossicodipendenti in cura farmacologica presso la struttura dell'Asur, vi è tutto un universo sommerso. «Anni fa indulgere all'alcol era un vizio elitario, oggi invece per via dell'accessibilità dei costi è alla portata di tutti» afferma, sottolineando che si tratta di una dipendenza finora sottovalutata.

«Il fenomeno è allarmante dal punto di vista sociologico, perché ci mostra che i giovani, rispetto al passato, si avvicinano anagraficamente molto prima allo sballo» aggiunge, avvertendo anche di un'altra tendenza, che vede unire più sostanze allo scopo di vedere prolungato l'effetto di alterazione. La tendenza alla politossicomania, va a complicare il trattamento e l'individuazione del quadro clinico del consumatore. Una vera emergenza che richiede urgentemente un lavoro corale da parte di tutti i fattori sociali, agendo sulla prevenzione, sulla conoscenza del fenomeno e sul controllo da parte sia di famiglie che delle forze dell'ordine».

