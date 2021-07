Lo Iom promuove una serata che coniuga arte e prevenzione, patrocinata dall'Arengo. Una serata all'insegna della sensibilizzazione, dell'intrattenimento di qualità e della solidarietà. Parliamo di La prevenzione in una notte di poesia, musica e danza in programma domani, alle 21.15 all'Archicafè, al parco dell'Annunziata. Il programma prevede: il saluto della presidente Iom Ludovica Teodori; l'intervento di Alessia Muscella, responsabile Susan G. Komen per le Marche; Carmelita Galiè che leggerà alcune poesie di Gabriele Mazzuca tratte dal libro Lu Maistre de Capedepià; l'intermezzo musicale a cura dei docenti Luigi Sabbatini ed Enrico Mazzuca; le coreografie della scuola di danza Life for Dance dell'insegnate Flavia Tosti; partecipa la cantante Giorgia Cordoni, direttrice del Piceno Pop Chorus. Durante la serata, verranno raccolte le quote per partecipare alla maratona in rosa organizzata dalla Susan G. Komen Italia. «Non bisogna mai abbassare la guardia e occorre lavorare in sinergia per diffondere il più possibile la cultura della prevenzione e fare in modo che l'adesione allo screening sia di massa e diventi una consuetudine» sostiene la Teodori. Per info: 347 4188714.

