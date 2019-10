Lisciano di Colloto frazione dichiarata come zona rossa

IL CASO

ASCOLI Ora, mentre ieri i rappresentanti degli ordini dei tecnici si sono riuniti alla Camera di commercio per analizzare il nuovo decreto sisma nel dettaglio, l'Arengo ha dichiarato formalmente una zona rossa, per i danni provocati dal terremoto, nella frazione Lisciano di Colloto. Un'ordinanza del sindaco che arriva a formalizzare la situazione di grave criticità per numerosi edifici della zona e che servirà a sbloccare anche tutte le ulteriori agevolazioni previste in materia. Di fatto, l'ordinanza attuale ha valore retroattivo, a far data dal 23 marzo del 2018, e come detto riguarda il centro abitato di Lisciano di Colloto, nel territorio del comune di Ascoli, per l'istituzione di questa zona rossa che ricomprende tutta una serie di immobili appositamente elencati con conseguente interdizione al transito nella zona in questione, ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati. Accesso e transito in zona rossa saranno consentiti solo alle forz di polizia, ai vigili del fuoco e ai possessori di permesso rilasciato dal Dipartimento di protezione civile. Le zone rosse, di fatto, rappresentano aree territoriali di maggior rischio per l'integrità fisica delle popolazioni e vengono individuate con ordinanza del sindaco. L'obiettivo è di salvaguardare la pubblica incolumità e l'integrità fisica di chiunque a fronte del rischio di possibili crolli. Consentendo all'interno solo l'attività del personale autorizzato al recupero di oggetti e alla rimozione delle macerie. Intanto, sul fronte della ricostruzione, come detto, gli ordini professionali dei tecnici si sono confrontati nella sala gialla della Camera di commercio per esaminare nel dettaglio il nuovo decreto sisma del Governo e per mettere a punto eventuali richieste da far pervenire a integrazione dell'attuale testo normativo legato alla ricostruzione. Tra i punti critici, la necessità di capire su quali parametri si baseranno i controlli a campione successivi alle autocertificazioni, per evitare che possano essere ridotti gli eventuali contributi, a scapito del proprietario di un edificio, solo dopo la conclusione dell'intervento.

