Lifting per il Ventidio Basso

LA CERIMONIAASCOLI Una nuova immagine per il Ventidio Basso, lo storico teatro ascolano. In occasione delle celebrazioni per i primi 25 anni di vita dopo il restauro, l'amministrazione comunale ha deciso di apportare importanti novitĂ alla sua immagine, allestendo la struttura con degli elementi figurativi volti ad impreziosirne l'esterno in via del Trivio. Il progetto ha compreso un arredo tutto virato verso tonalitĂ di color rosso: due eleganti indicatori posti nelle due colonne centrali, finalizzate a ricordare l'attuale stagione di prosa...