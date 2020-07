Legnini: «Il premier mi ha dato garanzie»

LA RICOSTRUZIONE

ASCOLI Domenica era stato uno dei pochi a predicare la calma e così ieri il commissario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini ha contattato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul pacchetto di emendamenti non accolti in Commissione Bilancio e non accolti su assunzione di tecnici, rimozione di macerie, accelerazione delle pratiche.

La garanzia

«Il Governo - dice Conte - mi ha garantito il Presidente Conte nel corso di un colloquio molto proficuo, intende inserire le norme per accelerare la ricostruzione pubblica e privata nel Decreto Semplificazioni di prossima emanazione. Quelle che invece richiedono una copertura finanziaria, ad esempio quello per il personale e la proroga dello stato di emergenza, saranno inserite nel decreto che sarà emanato subito dopo l'approvazione del nuovo, atteso, scostamento di bilancio». Le priorità per far sì che la ricostruzione possa finalmente decollare sono note e sono state individuate in seguito a un lungo confronto. «Occorre l'impegno di tutti - ricorda Legnini - affinché esse possano diventare al più presto legge dello Stato e corrispondere alle aspettative dei presidenti delle Regioni, dei sindaci, dei cittadini e delle imprese del cratere, che stanno vivendo una doppia emergenza e che non possono più attendere. Ringrazio il Presidente Conte per la sincera sensibilità che mi ha confermato anche con la disponibilità ad incontrare presto, e nuovamente, i sindaci e i cittadini dei territori colpiti dal sisma».. Anna Casini ha ringraziato Legnini per l'appoggio.

La difesa

Ieri mattina l'onorevole Patrizia Terzoni si era difesa dalle accuse. «Prima di accusarmi di avervi dimenticato, perché tutti voi meritate una risposta e io di potermi difendere dalle accuse che mi stanno arrivando da molte parti. Partiamo da una certezza assoluta: L'ormai famoso pacchetto terremoto di maggioranza vedeva il 50% di emendamenti a mia prima firma e il restante da me sottoscritti. Se vi avessi dimenticati, secondo voi, avrei presentato questo pacchetto mettendoci la faccia? Direi proprio di no.

Vi spiego quindi come è andata: Settimana scorsa, come relatrice del #DecretoSisma2019 e insieme all'altra Relatrice Pezzopane, ho mandato una lettera al Presidente Conte con preghiera di aiutarci a sostenere questo pacchetto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), e aggiungendo la necessità di dare ad un suo sottosegretario la delega alla ricostruzione dei vari terremoti sparsi in tutta Italia». Terzoni ricorda che a seguito di questa lettera c'è stato un impegno della stessa Presidenza del Consiglio ad aiutarci, «ma purtroppo il MEf non ha dato pareri, quindi nulla da fare. Muovermi fino a Conte per cercare aiuto significa avervi dimenticato? Direi di no. Ho dimenticato i terremotati? Impossibile farlo».

Mario Paci

