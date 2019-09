CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggenda narra che, camminando per le vie del centro storico, un coppo - una tegola - sia caduta sul capo di un castignanese. Questi, guardato il cielo, pare abbia esclamato: «Chi sputa?«. Un aneddoto che racconta della cocciutaggine, della testardaggine e della determinazione dei castignanesi e, più in generale, dei marchigiani. Sabato sera, nella cornice del teatro comunale, è andata in scena l'edizione 2019 del Coppo d'Oro. La 22esima promossa dalla Pro loco del presidentissimo Giancarlo Colletta. Sul palco due dei tre premiati...