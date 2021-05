Legambiente si mobilita a tutela dei piccoli borghi

L'APPUNTAMENTO

ARQUATA DEL TRONTO Torna Voler Bene all'Italia, l'iniziativa dedicata ai piccoli Comuni organizzata da Legambiente in collaborazione con Symbola. In occasione della Festa della Repubblica, la Penisola sarà unita da una serie di mobilitazioni web e iniziative di piazza per ribadire l'orgoglio dei centri sotto i 5 mila abitanti: protagonisti i piccoli borghi, baluardo di una bellezza antica da preservare, capaci di puntare su innovazione sostenibile, turismo di prossimità, presidio e tutela dei territori e della biodiversità e di reagire allo spopolamento abitativo. Quest'anno, Voler Bene all'Italia interpreta l'urgenza di un percorso comune per far ripartire il Paese, chiedendo una giusta attenzione nell'uso delle risorse del Pnrr.

Nelle Marche doppio appuntamento. Il 31 maggio, dalle 11, in diretta sulla pagina facebook e youtube di Legambiente Marche, si terrà un incontro sul tema del riutilizzo degli inerti derivanti dalle macerie. Prenderanno parte: Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche; Maria Maranò, segreteria Legambiente; Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente; Giancarlo Marchetti, direttore generale Arpa Marche; Nicola Casagrande, funzionario Regione Umbria; Carlo Resparambia, vicepresidente Confindustria Macerata; Pier Giuseppe Vissani, urbanista; Carlo Santulli, UniCam; Daniele Boccetti, segretario generale Fillea Marche; Fabio Renzy, segretario generale Symbola; Guido Castelli, assessore Regione Marche e Giovanni Legnini, Commissario per il sisma 2016. Il 1 giugno, alle 11, al municipio di Arquata, è in programma l'incontro Arquata next generation - La transizione ecologica e digitale passa da qui: si parlerà di infrastrutture materiali e digitali per le aree del cratere. Parteciperanno: Michele Franchi, sindaco di Arquata; Francesca Pulcini e Alessandra Bonfanti, responsabile Legambiente mobilità dolce e piccoli Comuni.

