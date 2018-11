CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE UDIENZEASCOLI Ora non resta che attendere. Il Tar ha sentito le parti e ha preso tempo per emettere la sentenza sul caso del canone concessorio non ricognitorio (che forse viene affrontato per la prima volta dai giudici amministrativi regionali) con la quale si stabilirà se la Saba dovrà versare all'Arengo 270 mila euro all'anno per l'utilizzo del suolo per gli stalli blu oppure se il Comune dovrà rassegnarsi e andare a coprire in altro modo quel buco di bilancio che potrebbe venirsi a creare in caso di accoglimento del ricorso da parte...