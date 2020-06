LE TRADIZIONI

L'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, grazie al lavoro del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore al turismo e alla pubblica istruzione Monica Acciarri, ha deciso di aderire al progetto Discoverplaces Il Futuro nelle nostre radici' per far raccontare ai cittadini ascolani la propria città, il proprio quartiere, la propria frazione o gli scorci più suggestivi delle Cento Torri. Si tratta di produrre un racconto, una storia vissuta in prima persona di massimo 2 pagine di lunghezza e inviarlo alla mail: info @discoverplaces.travel o claudia@discoverplaces.travel. Gli articoli verranno selezionati, tradotti in Inglese e pubblicati in due lingue nel portale www. discoverplaces.travel

Le categorie a cui si può partecipare sono quattro:

racconto divertente;

storia di cibo (anche ricetta) o vino legata ad un posto; tradizioni;ricordi.

Agli autori delle storie più lette verrà consegnato un riconoscimento e i loro Comuni verranno premiati in un grande incontro in autunno. «L'idea è quella di ripartire dalle nostre radici ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti perché sono quelle che ci hanno dato la forza e ci daranno il coraggio per riprendere la nostra vita di sempre».

