LE TIPICITÀ

Le olive tenere ascolane conquistano l'Italia e il mondo grazie alla maestria espressa da alcuni esperti cuochi ascolani. Dopo essere apparsa nella pagina facebook dell'attore Luca Bizzarri, ecco che la prelibatezza del nostro territorio sta facendo impazzire anche gli australiani. Infatti, nella vita di due città molto dinamiche, come Panania, vicino Sidney, e Darwin, ubicata alla parte più Nord del Paese, grazie alla ricetta originale preparata da nostri concittadini, è scoppiata l'oliva all'ascolana mania. Se nella città di Darwin è l'operato di Tiziana Tosti ad aver contagiato tutti gli abitanti, che grazie a lei hanno scoperto la bontà di questa chicca gastronomica senza tempo creata a migliaia di chilometri di distanza da loro, a Panania le olive farcite sono diventate il fiore all'occhiello del menù di un locale molto in voga, preparate da un'esperta della cucina della nostra terra quale è Maria Teresa Mari. Per capire il forte legame con il capoluogo piceno, basti pensare che il ristorante in questione, dove la specialità ascolana va a ruba, si chiama Pikkio, proprio in onore dell'Ascoli calcio. Una vetrina che pubblicizza tutti i prodotti delle cento Torri, a partire dalla famisissima Anisetta Meletti.

